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После поножовщины на Гончарной госпитализировали двух человек
Сегодня, 10:32
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После поножовщины на Гончарной госпитализировали двух человек

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Полиция выясняет обстоятельства конфликта двух знакомых.

После поножовщины на Гончарной улице госпитализировали двух человек. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во втором часу ночи субботы, 6 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что у дома №10 по Гончарной улице обнаружен мужчина с ножевым ранением. Сотрудники полиции, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, нашли 31-летнего пострадавшего. Он рассказал, что во время того, как он выпивал со своим 32-летним знакомым, произошла ссора. 

После этого потерпевший с целью самозащиты также ударил ножом своего обидчика. Два человека были госпитализированы в больницу, 32-летний мужчина – в тяжёлом состоянии, а его 31-летний "товарищ" – в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело 111-й статье УК РФ.

Ночная потасовка на Пушкинской улице в Петербурге попала на видео. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: криминал, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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