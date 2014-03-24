После поножовщины на Гончарной госпитализировали двух человек

Полиция выясняет обстоятельства конфликта двух знакомых.

После поножовщины на Гончарной улице госпитализировали двух человек. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во втором часу ночи субботы, 6 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что у дома №10 по Гончарной улице обнаружен мужчина с ножевым ранением. Сотрудники полиции, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, нашли 31-летнего пострадавшего. Он рассказал, что во время того, как он выпивал со своим 32-летним знакомым, произошла ссора.

После этого потерпевший с целью самозащиты также ударил ножом своего обидчика. Два человека были госпитализированы в больницу, 32-летний мужчина – в тяжёлом состоянии, а его 31-летний "товарищ" – в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело 111-й статье УК РФ.

Ночная потасовка на Пушкинской улице в Петербурге попала на видео. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv