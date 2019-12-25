После майских праздников нагрузка на врачей увеличилась

В "Ленэкспо" готовятся открыть новый корпус.

Заместитель главы комздрава Андрей Сарана в эфире передачи "Петербург против коронавируса" поделился, что после майских праздников нагрузка на стационары, принимающие пациентов с коронавирусом, возросла.

Всего в городе предусмотрено 11,5 тысяч коек для коронавирусных больных. Все врачи работают на максимуме. 650 человек отпускают домой, а еще столько же госпитализируют. Как отметил замглавы комздрава, за 10-15 дней стационары полностью обновляются.

Так, планируют открыть еще один корпус в "Ленэкспо". Туда смогут полностью перевести персонал Николаевской больницы.

Ранее мы писали, что для петербургской скорой помощи ввели лимит времени приезда.

Фото: Piter.tv