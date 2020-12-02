После купания в Финском заливе умер пес

Для установления причин смерти специалисты взяли пробы воды.

В четверг, 24 июня, издание "Фонтанка" опубликовало историю с печальным концом: после купания в Финском заливе умерла собака.

Хозяйка пса рассказала, что в начале июня гуляла со своим новошотландским ретривером по пляжу между Солнечным и Сестрорецком. Любимый питомец около часа купался в воде, а после того, как вышел, упал и потерял сознание. Ветеринары подключили собаку к ИВЛ в клинике на Репищевой. Тело собаки охватил паралич, а через трое суток она скончалась. Анализы не смогли показать причину смерти, поэтому специалисты взяли пробы воды. Предполагается, что одной из возможных причин смерти стали сине-зелёные водоросли.

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Фото: Pixabay