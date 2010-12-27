Бизнесмена Пригожина нашли живым после авиакатастрофы в Конго

Мужчина был удивлен, узнав о своей гибели.

Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, считавшимся погибшим в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго, нашли живым. Об этом пишет АБН.

Последние несколько дней по сети распространялась информация, что Пригожин мог находиться в разбившемся 11 октября в Конго военно-транспортном самолете Ан-72. Узнав о своей гибели, бизнесмен сильно удивился. На вопрос знакомых, где же он находился два дня, Пригожин с улыбкой ответил: "Парился с телками в бане. А где вы меня искали?".

Российский бизнесмен Евгений Пригожин является владельцем кейтерингового бизнеса. Компания Пригожина занималась организацией питания высших государственных лиц. Из-за этого бизнесмен получил в СМИ прозвище "повар Путина".

Грузовой военный самолет Ан-72, обеспечивающий перевозки президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, пропал с радаров 11 октября. По предварительным данным, самолет покинул аэропорт Гомы в 15:32 по мск. Он направлялся в столицу страны Киншасу. На борту находились 4 члена экипажа и 4 пассажира.

Ранее мы писали, что в Конго сход поезда унес жизни 50 человек.

Фото: gov.ru