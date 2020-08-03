После смертельного ДТП на "Скандинавии" возбудили дело

Один ребенок погиб, трое детей 2010, 2012 и 2016 годов рождения пострадали.

На выходных произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Kia Sorento и грузовика марки Scania на 112-ом километре автодороги "Скандинавия". В ДТП погибла девочка-подросток. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, Kia Sorento при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Один ребенок погиб, трое детей 2010, 2012 и 2016 годов рождения пострадали, все были госпитализированы.

Водитель отказался от госпитализации.

Видео: ВКонтакте / olesya_kron