Посетители Музея Фаберже смогут бесплатно отправить новогоднюю открытку

Акция будет действовать до 10 января включительно.

В четверг, 30 декабря, стало известно об акции, которую проводят Музей Фаберже и "Почта России: посетители музея могут получить открытку на кассе и отправить её через почтовый ящик в кафе музея в любую точку мира бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе "Почта России".

На открытках изобразили настольные часы "Лунный лик". Луна, окаймленная жемчугом, вырезана из горного хрусталя, под который положен кусок фольги. Вокруг лунного диска идёт полоска эмалевого циферблата с римскими цифрами и кончиками стрелок. Звезды мерцают на синем фоне, образуя созвездия Большой и Малой Медведиц.

Фото: пресс-служба "Почты России"