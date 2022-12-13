Посетители Ленинградского зоопарка смогли почувствовать себя учеными

В учреждении провели различные мастер-классы.

Сегодня, 12 февраля, в Ленинградском зоопарке посетители могли "примерить" профессию ученого. В учреждении проводились мастер-классы, на которых дети и взрослые наблюдали за рыбами, змеями, приматами и другими представителями фауны. Маленькие гости участвовали в викторинах и квестах, связанных с наукой. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Во время интерактивных занятий посетители знакомятся с жителями зоопарка, развивают наблюдательность, расширяют кругозор. На одном из мастер-классов детей научили готовить "сладости" для приматов. Лакомство должно быть вкусным и отличаться сложной упаковкой, ведь обезьяны обожают головоломки.

По словам начальницы просветительского отдела Ленинградского зоопарка Светланы Александровой, современный зоопарк – это не тюрьма для животных, это научно-исследовательский центр. Здесь специалисты наблюдают за животными и каждый день делают открытия.

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Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк