Поселок Красносельское отметит день рождения

Вслед за Выборгом и одномременно с Высоцком, еще одно поселение в Выборгском районе собирается отпраздновать знаменательную дату. 25 августа свой день рождения празднует Красносельское поселение. Первое упоминание о поселении датируется 1725 годом.
На мероприятиях будут награждены жители, которые внесли значимый вклад в развитие поселка, а также состоится турнир по минифутболу "Вперед, молодежь!". Интересной особенностью празднования поселка станет конкурс плова, а для самых маленьких жителей будет подготовлена игровая программа.
Творческие поздравления жителям и гостям Красносельского представят местные коллективы и артисты из Санкт-Петербурга, среди которых фольк-шоу группа "Ярмарка", кавер-группа "Рандеву", фольклорный ансамбль "Шарман-балаган". Завершит праздничный концерт выступление звезды российской эстрады Светланы Разиной.
Официальная часть стартует в 14 часов. С 12:00 дети смогут прокатиться на лошадях и пони, с 13:00 для них начнут работать различные аттракционы.
По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"
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