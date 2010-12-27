Поселок Красносельское отметит день рождения

В праздничный день в поселке пройдет конкурс плова, а поздравить жителей приедет экс-солистка советско-российской группы "Мираж" Светлана Разина

Вслед за Выборгом и одномременно с Высоцком, еще одно поселение в Выборгском районе собирается отпраздновать знаменательную дату. 25 августа свой день рождения празднует Красносельское поселение. Первое упоминание о поселении датируется 1725 годом.

На мероприятиях будут награждены жители, которые внесли значимый вклад в развитие поселка, а также состоится турнир по минифутболу "Вперед, молодежь!". Интересной особенностью празднования поселка станет конкурс плова, а для самых маленьких жителей будет подготовлена игровая программа.

Творческие поздравления жителям и гостям Красносельского представят местные коллективы и артисты из Санкт-Петербурга, среди которых фольк-шоу группа "Ярмарка", кавер-группа "Рандеву", фольклорный ансамбль "Шарман-балаган". Завершит праздничный концерт выступление звезды российской эстрады Светланы Разиной.

Официальная часть стартует в 14 часов. С 12:00 дети смогут прокатиться на лошадях и пони, с 13:00 для них начнут работать различные аттракционы.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"

Фото: Google Панорамы