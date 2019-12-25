Портфель ипотечного кредитования Сбера на Северо-Западе достиг триллиона рублей

За год прирост составил 20% как по СЗФО, так и по Петербургу.

По итогам первого полугодия 2023 года портфель ипотечного кредитования Сбербанка на Северо-Западе достиг триллиона рублей. На Санкт-Петербург приходится 60% этого объёма. Лидируют в портфеле кредиты на новостройки – 55 процентов. При этом на господдержку приходится 70% выданных кредитных средств на первичном рынке. Увеличилась на 2% и доля ипотеки в общем портфеле кредитования физлиц Северо-Западного банка Сбербанка и составила 66 процентов.

Выдачи кредитов на недвижимость в СЗФО за шесть месяцев выросли в Сбере на 45% по сравнению с первым полугодием прошлого года. По Петербургу – на 30 процентов. Объём выдач составил 193 млрд по Северо-Западу, из них 108 млрд – по Санкт-Петербургу. Средняя сумма ипотечного кредита остаётся на уровне прошлого года – 3,5 млн рублей и 4,3 млн соответственно.

Популярность у жителей Северо-Запада набирают такие программы Сбера как "Ипотека для IT специалистов" – 6,4 млрд рублей (рост в 2,6 раза; 5,2 млрд приходится на Северную столицу), ипотека на индивидуальное жилое строительство – 13,2 млрд (рост в 6,5 раз; в Петербурге – 6,4 млрд), "Семейная ипотека" – 42 млрд рублей (прирост 75%; 25 млрд – в Петербурге). Наиболее востребованной программой сегодня остаётся льготная ипотека "Господдержка 2020" (44 млрд руб., прирост 82%; 27 млрд – в Петербурге).

Фото: Сбер

