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Северо-Западный банк ПАО Сбербанк увеличил свой портфель ГЧП в 2,5 раза
Сегодня, 17:41
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Северо-Западный банк ПАО Сбербанк увеличил свой портфель ГЧП в 2,5 раза

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Банк привлекает в регионы инвесторов.

С начала 2020-го года Северо-Западный банк ПАО Сбербанка увеличил портфель проектов государственно-частного партнерства в 2,5 раза. Среди ключевых направлений находятся ЖКХ и создание социальных объектов. Также растет интерес регионов к созданию экотехнопарков по обращению с отходами. 

За прошедшие 9 месяцев объем принятых решений о финансировании составляет 6,7 млрд рублей, а в целом ― 11 млрд рублей. Банк старается решить проблему отсутствия инвесторов в регионах и приглашает в них партнеров-инвесторов.

Мы создали региональный центр ГЧП для реализации концессионных проектов в СЗФО. Банк предлагает рынку не только финансовую, но и консультационную поддержку. Так, наши эксперты на основе принятых решений помогают госорганам и инвесторам структурировать новые проекты. Также для упрощения работы регионов и инвесторов в банке были разработаны типовые коробочные решения.

отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор  Алонсо. 

На данный момент Северо-Западный банк ПАО Сбербанка России имет более тысячи офисов по обслуживанию клиентов. Он работает в Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в Республике Карелия, Коми и Ненецком автономном округе. 

Фото: Piter.TV

Теги: инвесторы, сбербанк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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