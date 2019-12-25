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Портал "Здоровье петербуржца" вернулся в строй после технического сбоя
Сегодня, 21:31
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Портал "Здоровье петербуржца" вернулся в строй после технического сбоя

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Сбои были связаны с работой на сайте "Госуслуг".

Портал "Здоровье петербуржца" вернулся в строй после технического сбоя. Сбои были связаны с работой на сайте "Госуслуг". Об этом "Фонтанке" рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению. 

Однако петербуржцы не смогут зайти в личный кабинет в связи с техническими работами на стороне федеральной системы ЕСИА. Об этом говорится на сайте. Но горожане смогут по-прежнему записаться на вакцинацию от коронавируса. 

Ранее в Петербурге выявили дефицит талонов на первичную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По данным портала "Здоровье петербуржца", в большинстве районов записаться на первую прививку можно только на вторую половину ноября.

Фото: pexels.com

Теги: здоровье петербуржца, портал, технический сбой
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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