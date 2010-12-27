Порошенко пригрозил Кремлю усилением антироссийских санкций

Президент Украины в скором времени будет участвовать в четырехсторонних переговорах с Россией, Францией и Германией по ситуации на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на грядущих телефонных переговорах в "нормандском формате" потребует немедленного прекращения огня на Донбассе. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, если условие с российской стороны не будет выполнено, то в соответствии с недавним решением саммита "Большой семерки" произойдет усиление санкций в отношении Кремля. Запись в Facebook сопровождалась картинкой с подписью "Кремль должен дорого заплатить за свое брутальное поведение".

Телефонный разговор Порошенко, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в "нормандском формате" пройдет 24 июля в 12 часов дня по московскому времени.

Фото: tsn.ua