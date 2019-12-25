Порошенко предложил оплачивать штрафы открывшим ответный огонь солдатам ВСУ

Экс-глава Украины отреагировал на приказ Андрея Тарана о наказаниях за ведение ответного огня на Донбассе.

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил солдатам страны, с которых взыщут штрафы за открытие ответного огня на Донбассе, оплатить их за собственный счет. Об этом рассказали журналисты из местного издания "Страна.ua". По словам политика, приказ о лишении премий за ведение ответного огня на востоке Украины ставит военнослужащих "на убой".

Ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали Петр Порошенко, пятый президент Украины

Напомним, что ранее министр обороны Андрей Таран заявил о приказе штрафовать и лишать премий солдат за ведение ответного огня на территории Донбасса. Командирование будет нести ответственность, включающую штрафы и лишение премий за неоправданные боевые потери в регионе.

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