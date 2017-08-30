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Порносайт Brazzers запустил бесплатные предложения для студентов

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Именитый американский порноресурс предлагает студентам бесплатную подписку.

Порносайт Brazzers запустил студенческий прокт под названием Back to university. В рамках программы молодые люди смогут устанавливать бесплатные приложения от компании. В частности, порноресурс разыгрывает среди учащихся высших учебных заведений бесплатную подписку на 25 лет. 
 
Все, что нужно сделать участникам конкурса, это написать краткое эссе или снять видеосюжет на тему: “Как Brazzers помогут мне стать выпускником”. Организаторы просят присылать соискателей также собственные фотографии со студенческим билетом. Важный пункт: на документе должна быть видна дата рождения.
 
Кроме этого бонуса, сайт предоставляет возможность бесплатного членства на срок четыре месяца. Для этого также нужно заполнить заявку, подтвердить факт совершеннолетия и студенчества. Анкеты соискателей принимаются до пятого сентября. Компания обещает огласить результаты 8 ноября.
 
Напомним, что с февраля 2017 года порносайт был заблокирован на территории России в связи с решением Самарского суда.
 
Видео: YouTube/Brazzers
Теги: браззерс , конкурс , порносайт , студенчество
Категории: Новости России Мировые новости

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