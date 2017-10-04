Видео: Поргина устроила вечеринку на поминках Николая Караченцова

Вдова веселилась и во весь голос кричала "Ура!".

Веселые поминки, устроенные вдовой Николая Караченцова, шокировали не только поклонников артиста, но и его друзей. В сети появилось видео, на котором ликующая Людмила Поргина с бокалом шампанского в руках кричит: "За вечную жизнь Коленьки нам выпить пора! Ура, ура, ура!". Подобную вакханалию не оставил без внимания заслуженный художник России Никас Сафронов.

По словам Сафронова, поведение Поргиной нарушает все православные традиции, которые соблюдаются в России испокон веков. Он напомнил, что на поминках принято вспоминать добрым словом усопшего и молиться за упокой его души. По мнению Сафронова, Поргина вела себя очень странно, призывая собравшихся радоваться в такой скорбный день.

Ранее мы писали о причинах смерти Николая Караченцова.

Видео: Instagram / dniru