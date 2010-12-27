Сын Караченцова прокомментировал информацию о раке легких у актера

Медики не подтвердили окончательный диагноз "рак легких" у актера Николая Караченцова, рассказал его сын Андрей Караченцов. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на ТАСС, Андрей Караченцов, сын Николая Караченцова прокомментировал информацию о раке легких у актера. По словам Андрея Караченцова, врачи окончательный диагноз не подтвердили.



Накануне СМИ сообщали, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где актер провел последние три недели, обнаружили злокачественную опухоль в левом легком актера.



По словам сына актера, Николай Караченцов еще проходит обследования. Также он сказал, что врачи НИИ порекомендовали пройти эти обследования в других специализированных медучреждениях.



Напоминаем, что 18 сентября актера доставили в отделение нейрохирургии НИИ им. Склифосовского. 27 февраля текущего года Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья, в результате чего был госпитализирован с сотрясением мозга. А 12 лет назад актер попал в аварию, в которой чуть не погиб. Тогда он три недели провел в коме.



Фото: ВКонтакте/Николай Караченцов. Официальная группа



