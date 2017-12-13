Мигрант из Казахстана, порезавший девушку на Восстания, объявлен в федеральный розыск

Казаху, который порезал горло петербурженки на “Площади Восстания”, заочно предъявили обвинение. Правоохранительные органы продолжают поиски мигранта, напавшего на объект неразделенной любви. Сейчас иностранец находится в федеральном розыске.
Днем 16 февраля Следственный комитет установил, что Александра Махметова надо призвать к ответственности по статье за покушение на убийство. Решается вопрос об избрании заочной меры пресечения свободы гражданина.
Пострадавшая 19-летняя девушка лежит в искусственной коме. После акта насилия она была экстренно госпитализирована в Мариинскую больницу. До сих пор она находится в медицинском учреждении.Родственники жертвы прикладывают усилия, чтобы по своим каналам вычислить местоположение преступника.
Напомним, что 21-летний Махметов нанес повреждение возлюбленной, которая больше не проявляла к нему ответных чувств. Неоднократные угрозы воплотились в жизнь 8 февраля. Агрессивный ревнивец ножом рассек горло юной петербурженки. После расставания, мигрант обещал расчленить вторую половинку, но до этого не дошло.