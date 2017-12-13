Мигрант из Казахстана, порезавший девушку на Восстания, объявлен в федеральный розыск

Иностранцу предъявлено заочное обвинение за покушение на убийство молодой петербурженки.

Казаху, который порезал горло петербурженки на “Площади Восстания”, заочно предъявили обвинение. Правоохранительные органы продолжают поиски мигранта, напавшего на объект неразделенной любви. Сейчас иностранец находится в федеральном розыске.

Днем 16 февраля Следственный комитет установил, что Александра Махметова надо призвать к ответственности по статье за покушение на убийство. Решается вопрос об избрании заочной меры пресечения свободы гражданина.

Пострадавшая 19-летняя девушка лежит в искусственной коме. После акта насилия она была экстренно госпитализирована в Мариинскую больницу. До сих пор она находится в медицинском учреждении.Родственники жертвы прикладывают усилия, чтобы по своим каналам вычислить местоположение преступника.

Напомним, что 21-летний Махметов нанес повреждение возлюбленной, которая больше не проявляла к нему ответных чувств. Неоднократные угрозы воплотились в жизнь 8 февраля. Агрессивный ревнивец ножом рассек горло юной петербурженки. После расставания, мигрант обещал расчленить вторую половинку, но до этого не дошло.

