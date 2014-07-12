Попугая заметили в компании воробьев в Петербурге

Попугаю стоит быть осторожным, так как внизу его караулят кошки.

В Выборгском районе в кроне деревьев заметили зеленого волнистого попугая. Птица сидела на дереве на улице Кустодиева, пишет "Peterburg2".

По всей видимости, птица потерялась и теперь не может вернуться домой. В условиях дикой природы попугай уже нашел себе компанию и виде голубей и воробьев. Есть и проблема: коты не дремлют. Очевидцы сообщают, что внизу его караулили 2 дворовых кошки.

Если владелец хочет спасти своего попугая, то ему стоит поспешить.

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Фото: ВКонтакте / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб / Денис Торозеров