Орнитолог рассказала, почему нельзя кормить птиц летом

Летом для них достаточно естественных кормов.

Орнитолог Наталья Иовченко объяснила, почему не стоит кормить уток в летний период. Как отметила специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург", это может повлечь за собой проблемы.

Ни один вид птиц в летний период не нуждается в подкормке, так как для них в природе и так существует достаточное количество естественных кормов. Что важно: они гораздо полезнее, чем хлеб. Особенно это важно для молодых птиц, которые должны научиться добывать себе еду.

В большинстве случае птицы умирают в жару по естественным причинам, но утки также могут погибнуть из-за подкормки. Хлеб и другая пища загрязняет водоемы и тем самым ухудшает условия существования птиц. Кроме того, еда привлекает и других пернатых, которые начинают бороться за территорию.

Зимой птиц лучше подкармливать комбикормом.

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