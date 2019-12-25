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Орнитолог рассказала, почему нельзя кормить птиц летом
Сегодня, 9:12
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Орнитолог рассказала, почему нельзя кормить птиц летом

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Летом для них достаточно естественных кормов.

Орнитолог Наталья Иовченко объяснила, почему не стоит кормить уток в летний период. Как отметила специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург", это может повлечь за собой проблемы.

Ни один вид птиц в летний период не нуждается в подкормке, так как для них в природе и так существует достаточное количество естественных кормов. Что важно: они гораздо полезнее, чем хлеб. Особенно это важно для молодых птиц, которые должны научиться добывать себе еду.

В большинстве случае птицы умирают в жару по естественным причинам, но утки также могут погибнуть из-за подкормки. Хлеб и другая пища загрязняет водоемы и тем самым ухудшает условия существования птиц. Кроме того, еда привлекает и других пернатых, которые начинают бороться за территорию.

Зимой птиц лучше подкармливать комбикормом.

Фото: Pexels 

Теги: подкормка, птицы, утки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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