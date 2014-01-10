Те, кто сомневаются в результате, могут пересдать тест.

Глава Роспотребнадзор Анна Попова заявила о достоверности всех ПЦР-тестов в России. Об этом она рассказала в рамках выступления в Российском обществе "Знание".

Попова отметила, что все ПЦР-тесты дают совершенно достоверные результаты. Однако те, кто сомневаются в результате, могут его пересдать. Она также призвала обращаться за лечением всех, у кого положительный ПЦР-тест

Очень важно не спрятаться. "Страусиная" политика здесь приведет только к развитию ситуации. И близких заразим, и дальних заразим, и сам пропадешь, потому что вовремя за медицинской помощью не обратишься. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова сообщила об отсутствии случаев передачи COVID-19 от животного человеку.

Видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"