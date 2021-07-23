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Попова: в Ялте удалось не допустить осложнения эпидситуации после подтопления

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Керчь была подтоплена 17-18 июня.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Ялте удалось избежать осложнений эпидемиологической ситуации благодаря своевременным мерам.

По словам Поповой, прошло уже более 30 дней. Это максимальный инкубационный период для всех возможных инфекций.

Напомним, что Керчь подтопило 17-18 июня в результате ливней. Подтопило также и соседние районы на востоке острова и центральную часть Ялты.

Так, из-за непогоды погиб один человек, еще 58 пострадали. Без вести пропавшим числится один человек.

Видео: Правительство России

Теги: анна попова, потом в ялте
Категории: Новости России, Лента новостей,

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