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Петербуржец заплатил 100 тысяч рублей за попытку "отмазать" знакомую от уголовного дела
Сегодня, 14:25
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lesjasap
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Петербуржец заплатил 100 тысяч рублей за попытку "отмазать" знакомую от уголовного дела

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Алан Смирнов признан виновным в попытке дачи взятки начальнику правоохранительных органов.

В Выборгском районном суде вынесли вердикт петербуржцу, который пытался подкупить начальника полиции. Обвиняемому Алану Смирнову назначили штраф в размере ста тысяч рублей. Изначально следствие планировало взыскать с правонарушителя триста тысяч, но из-за трехмесячного ареста подсудимого, материальную выплату значительно снизили.

Мужчина предложил должностному лицу денежную “компенсацию” за освобождение знакомой женщины от уголовного преследования. Ее арестовали за мелкое хулиганство, а также по подозрению в краже. Сотрудник правоохранительных органов отказался от взятки и задержал мужчину. Преступный инцидент произошел 15 ноября 2017 года. Злоумышленник хотел передать материальные средства прямо в отделении УМВД по региону. “Услугу” от представителя закона злоумышленник оценил в сто тысяч рублей.

Обвиняемый Смирнов признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
 

Теги: взятка , выборгский районный суд , дача взятки , преступление , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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