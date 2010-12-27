Петербуржец заплатил 100 тысяч рублей за попытку "отмазать" знакомую от уголовного дела

Алан Смирнов признан виновным в попытке дачи взятки начальнику правоохранительных органов.

В Выборгском районном суде вынесли вердикт петербуржцу, который пытался подкупить начальника полиции. Обвиняемому Алану Смирнову назначили штраф в размере ста тысяч рублей. Изначально следствие планировало взыскать с правонарушителя триста тысяч, но из-за трехмесячного ареста подсудимого, материальную выплату значительно снизили.

Мужчина предложил должностному лицу денежную “компенсацию” за освобождение знакомой женщины от уголовного преследования. Ее арестовали за мелкое хулиганство, а также по подозрению в краже. Сотрудник правоохранительных органов отказался от взятки и задержал мужчину. Преступный инцидент произошел 15 ноября 2017 года. Злоумышленник хотел передать материальные средства прямо в отделении УМВД по региону. “Услугу” от представителя закона злоумышленник оценил в сто тысяч рублей.

Обвиняемый Смирнов признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

