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Попытка ограбления банкомата на Большевиков попала на видео

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Злоумышленник был одет во все черное.

Мужчина подорвал банкомат на Большевиков, 3, но ничего не унес с собой. Повреждения банкомата заметил охранник. Piter.TV получил видео с момента происшествия. 

Было установлено, что инцидент произошел в 4-м часу ночи 22-го октября. Злоумышленник зашел в зону расположения банкоматов, которые работают круглые сутки, и закачал в один из них неустановленный газ. Неизвестный ничего не взял с собой и скрылся с места.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас мужчину ищет полиция. 

Видео: Piter.TV

Теги: банк, банкомат, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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