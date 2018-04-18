В Стерлитамаке школьник устроил поножовщину и поджег класс: 4 человека пострадали

В сети появилось первое видео с места происшествия. Появились подробности ЧП в школе №1 Стерлитамака.

Сегодня утром, 18 апреля, в школе №1 в Стерлитамаке произошло нападение на школьников и пожар.

В сети появились первые кадры с места событий. Пострадали две ученицы, педагог и сам нападавший, который нанес себе ножевое ранение. После поножовщины школьник поджег класс. В школе пожар.

По словам очевидцев, ученик 9го класса не пришел на урок и отсиживался в коридоре. Учитель информатики привела его в класс, подросток вел себя агрессивно. А затем нанес ножевое ранение однокласснице, а затем и учителю. После чего разлил бензин и поджег класс. По одной из версий, он облил бензином учителя и поджег. Одна из учениц, спасаясь от пожара, хотела выпрыгнуть в окно, но ее одернули. Она отделалась ушибами. Подросток нанес себе ножевое ранение.

Школьников эвакуировали из здания. Младшие классы отправили в соседнюю школу, старшеклассники оставались на улице. Всех 4х пострадавших госпитализировали в больницу. На месте работают все спасательные службы и следователи СК СУ РФ по РБ.

Пострадавшая учительница информатики – 29-летняя Екатерина Першина была признана "Учителем года 2017".

Видео: MDK