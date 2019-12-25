Понасенков ответил на обвинения Соколова

Накануне Евгений Понасенков в эфире радиостанции ответил на обвинения Олега Соколова в травле. Публицист считает заявление подсудимого Соколова ложью и клеветой.
Трагедию, считает Понасенков, превратили в фарс, все заявления обвиняемого – "это бред сивого мерина, вернее даже бред безумной старухи".
Напомним, что Анастасия Ещенко была убита 8 ноября 2019-го года. В совершении преступления обвиняется ее сожитель, историк Олег Соколов.
Ранее мы писали, что историк Олег Соколов обвинил своего оппонента Понасенкова во "всем произошедшем".
Фото: ВКонтакте / Евгений Понасенков
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