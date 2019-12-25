Госсекретарь США прокомментировал нормализацию отношений на Ближнем ВОстоке.

Майкл Помпео уверен в возможности нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом государственный секретарь США сообщил в интервью изданию The Wall Street Journal. С текстом беседы можно ознакомиться на официальном сайте внешнеполитического ведомства Вашингтона. Журналист спросил гостя о том, считает ли он, что договоренности между Саудовской Аравией и Израилем можно достичь.

Я твердо уверен, что это так...У них есть общее понимание того, что укрепляет мир и стабильность на Ближнем Востоке...Именно это подтолкнуло жителей ОАЭ, бахрейнцев и суданцев к нормализации отношений с Израилем Майк Помпео, госсекретарь США

Чиновник уточнил, что в данном регионе к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений арабских стран с еврейским государством будут подключены и другие участники. Однако он не смог назвать точные сроки.

Напомним, что в Вашингтоне 15 сентября были подписаны документы о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Это момент премьер-министр Иерусалима Биньямин Нетаньяху назвал "поворотным моментом в истории" который должен положить конец конфликту между арабами и Израилем.

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