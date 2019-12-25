Помпео ушел от вопроса о признании Тихановской президентом Белоруссии

В США не ответили на вопрос том, кого считают легитимным главой Белоруссии.

Майк Помпео ушел от вопроса о признании Светланы Тихановской президентом Белоруссии. Государственный секретарь США не стал комментировать призыв назвать бывшего кандидата в президенты республики Тихановскую легитимной главой государства.

Одновременно с этим Помпео заявил журналистам, что то, что Александр Лукашенко "сам себя привел к присяге, не имеет никакого смысла". Американский дипломат не дал четкого ответа на вопрос о том, кого Вашингтон сейчас признает в качестве руководителя Белоруссии.

В Госдепартаменте предостерегли Россию и другие страны от вмешательства во внутренние дела Минска. Майк Помпео считает, что это только ухудшит и так нестабильную ситуацию в регионе.

Папа римский отказался встречаться с госсекретарем США.

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