Помощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности

Скоро участники соглашения проведут встречу в рамках "нормандского формата" в Париже.

В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении. Об этом в интервью газете Welt сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что новая власть на деле доказала, что соблюдает свои обязательства по Минскому договору. В пример он привел отвод войск в согласованных пунктах по линии фронта. Такую же готовность выполнять свои обязательства в Киеве ждут и от других участников соглашения.

При этом ясно, что минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении,

- добавил политик

Говоря о предстоящей встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Ермак подчеркнул, что Украина надеется на поддержку Франции и Германии в переговорах. Он также отметил, что факт встречи лидеров четверки уже в 2019 году является первым успехом страны и политики Зеленского.

Видео: YouTube / Факти ICTV