Помощь психологов и юристов получили почти 36 тысяч петербургских семей

В сфере поддержки семьи работают 53 организации.

За полгода бесплатные социальные услуги предоставили 35,8 тыс. петербургских семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Такая цифра была озвучена на расширенном заседании городской комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних, передала пресс-служба губернатора города.

Семьи получали экстренную психологическую помощь по телефону, а также становились участниками программ реабилитации, которые были разработаны для каждого индивидуально.

На данный момент в сфере поддержки семьи в Петербурге работают 53 организации. Несовершеннолетним помогают юристы, психологи, социальные педагоги, сотрудники полиции, медицинские и социально-реабилитационные центры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге стартует пилотный проект психологической помощи медикам.

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