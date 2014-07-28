Поминутная оплата парковки в Петербурге появится летом

Поминутная оплата станет доступна со второго часа.

В комитете по транспорту идёт работа по подготовке к введению режима поминутной оплаты парковки. Поминутная тарификация будет действовать со второго часа стоянки, рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Планируется, что такая опция появится уже этим летом. Приложение доработано, сейчас последние настройки проходит оборудование, все паркоматы.

На данный момент идёт тестирование.

Уже более 4 тысяч парковочных разрешений оформили жители Петроградского района. Подать заявку на получение парковочного разрешения жителя можно двумя способами: через офис МФЦ в любом районе Петербурга, а также через региональный портал Госуслуг Санкт-Петербурга. Обработка документов ведется ежедневно, без выходных.

Фото: Piter.tv