Помидорки сбежали: появилось видео с перевернувшимся грузовиком с томатами в Уфе

В Башкортостане произошло "вкусное ДТП". На одной из дорог Уфы перевернулся грузовик со спелыми помидорами.

В столице Республики Башкортостан произошел необычный "перевертыш". В Уфе на скользкой дороге перевернулся небольшой грузовик, доверху набитый томатами. В социальных сетях уже появились видео и подробности этого инцидента.

Известно, что авария случилась утром на Комаровском мосту. По словам очевидцев, грузовая "ГАЗель" зацепила бортом одну из легковушек на встречной полосе. Большегруз не выдержал такого столкновения, развернулся на скользкой дороге и завалился на бок. К несчастью для шофера, эта "ГАЗель" ехала с открытым верхом. В результате ее груз (десятки коробок с томатами) вывалился на асфальт.

На видео с места ЧП видно, что многие помидоры были уничтожены, а другие так и лежали целыми внутри коробок на асфальте. Однако случаев мародерства зеваки не заметили. А главное, что никто из людей в этой истории не пострадал.

Видео: Горобзор Уфа