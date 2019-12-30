Петербурженка стала жертвой "профессионального" альфонса

Они познакомились на сайте знакомств и после недолгих отношений он украл у неё деньги и смартфоны.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 58 отдела полиции Выборгского района Петербурга задержали 31-летнего уроженца города Уфа, проживающего в Петербурге, который может быть "профессиональным" альфонсом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, мужчина знакомился с женщинами на сайтах знакомств, а после недолгих отношений похищал их имущество. На данный момент установили причастность минимум к одному инциденту.

Осенью прошлого года задержанный украл iPhone 7 и iPhone 8+, а также деньги с банковской карты 35-летней петербурженки, с которой они познакомились на сайте знакомств. Подозреваемый уже был судим за кражу.

Если Вы или Ваши близкие пострадали от противоправный действий данного гражданина, просьба обращаться в полицию по телефонам: 8 (812) 573-58-02 или 02.

Несколько лет назад в Перми 28-летний альфонс убил и сжег 70-летнюю любовницу.

Видео: МВД