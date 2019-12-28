Пользователи SberCloud могут использовать мощности суперкомпьютера Christofari

Сколько миллионов изображений за минуту может обработать искусственный интеллект на базе суперкомпьютера Кристофари? Как SberCloud защищает данные и что представляет собой цифровая облачная платформа – об этом в интервью PITER.TV рассказал вице-президент Сбербанка и генеральный директор SberCloud Евгений Колбин. Озвучить вопросы помог синтезированный голос, разработанный группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему Сбербанка.

- Что представляет собой суперкомпьютер Christofari и какие он открывает новые возможности для работы с данными?

Евгений Колбин, вице-президент Сбербанка, генеральный директор SberCloud:

Кристофари сейчас это 29-й суперкомпьютер в мире, самый мощный компьютер в России. Он построен на технологии компании NVIDIA. Его совокупная мощность сейчас 6,7 петафлопс. За минуту он может обработать сотни миллионов графических изображений. Кристофари – это один из сервисов компании SberCloud. Уникальным отличием именно Кристофари является то, что предлагается именно из облака, и это не просто вычислительные мощности, это еще и набор продуктов, которые позволяют конечным пользователям очень легко получить доступ к этим мощностям. SberCloud как облачный провайдер – это компания новая и наша основная задача – это дистрибуция нашей цифровой платформы Сбербанка, где одним из продуктов, как я уже говорил, является Кристофари. Мне кажется, мы занимаем достаточно уникальную позицию на рынке и нам есть, что предложить нашим клиентам, что не могут предложить наши конкуренты.

- Кто на сегодняшний момент больше всего заинтересован в использовании облачных технологий: бизнес, государство или наукоемкие отрасли?

Е.К.: Это в первую очередь, научно-исследовательские истории и большой бизнес, который уже имеет работать с большими данными. Мы недавно встречались с одной из компаний, они сказали, что в процессе обучения модели они использовали только 30% своих данных и потратили на это год. С нашими мощностями это можно было бы сделать за несколько недель. Это будет очень востребованный сервис во всех отраслях, а для государства особенно, потому что государство сейчас является одним из самых крупных обладателей всевозможных данных, не всегда структурированных, а именно для этого, для обработки таких данных наиболее подходит Кристофари.

- Через Christofari проходит огромное количество конфиденциальных данных. Как обеспечивается кибербезопасность суперкомпьютера и есть ли риски?

Е.К.: Во-первых, все данные загружаемые в Кристофари, проверяются нашими средствами защиты кибербезопасности и антивирусом. Во-вторых, все данные, которые загружает клиент, он может в любой момент удалить или изменить. В-третьих, мы используем специальные технологические продукты, которые по завершению работы над этими данными, гарантированно их удаляют. Это сейчас равноценно физическому удалению физического носителя. Поэтому мы совершенно четко гарантируем, что никто кроме вас никакого доступа к вашим данным не будет иметь. Даже мы.

- Как бы вы оценили рынок облачных сервисов? С кем из зарубежных или российских компаний SberCloud приходится конкурировать в этой сфере?

Е.К.: Этот рынок очень быстро растет как в России, так и в мире. Средний рост по миру где-то около 24-25% сейчас. В России огромный потенциал, потому что в США около 90% компаний так или иначе используют облачные технологии. У нас только около 4%, что является очень перспективным рынком, где мы будем, наверно, одним из драйверов появления наиболее инновационных продуктов.