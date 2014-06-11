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Полюстровский рынок продали за 319 млн рублей
Сегодня, 16:18
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Полюстровский рынок продали за 319 млн рублей

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Здание было выкуплено арендатором по преимущественному праву.

Администрация Петербурга продала Полюстровский (Кондратьевский) рынок. Как сообщила газета "Деловой Петербург", распоряжение о приватизации здания и участка КИО выпустил в мае.

Здание было выкуплено арендатором – ООО "Полюстровский рынок потребительской кооперации" – без проведения торгов. Законодательство позволяет проводить такие сделки по преимущественному праву.

Стоимость объекта составила 319 млн рублей: 195,7 млн за здание и 123,3 млн за участок. Плата будет вноситься в рассрочку в течение пяти лет.

Фото: полюстровый-рынок.рф

Теги: полюстровский рынок, рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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