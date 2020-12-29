Петербургские полярники доставят в Антарктиду памятник Лазареву и Беллинсгаузену

Портреты-барельефы привязаны к 200-летию открытия континента.

В четверг, 21 января, в Антарктиду отправилось научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" с сотрудниками 66-й Российской антарктической экспедиции на борту. Как рассказали в пресс-службе Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ), полярники не только совершат миссию по океанологическим исследованиям, но и доставят на континент памятник Михаилу Лазареву и Фаддею Беллинсгаузену.

Известно, что памятник с портретами-барельефами изготовили в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками. Портреты установят на станции Новолазаревская. Сам рейс по трем океанам продлится 134 дня, полярники вернутся домой в июне 2021 года. Судно доставит 1000 тонн экспедиционного груза для российских антарктических станций и сменит зимовочный состав на станциях Мирный, Восток, Беллинсгаузен, Прогресс, Новолазаревская. По пути специалисты проведут океанологические и метеорологические измерения с борта судна.

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Фото: ВКонтакте / Арктический и антарктический институт (ААНИИ)