Дипломат сообщил о резком росте числа беженцев, опросивших убежище в РФ.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что 2,5 миллиона украинцев получили политическое или временное убежище в России. Дипломат заметил, что представил статистику с 2014 года, когда на территории соседнего государства произошел государственный переворот. На тот период времени статус у Москвы запросили 1,7 млн человек. Информацию специалист презентовал международному сообществу в рамках заседания Совета Безопасности ООН.

Всего убежища в России с переворота на Майдане нашли как минимум 2,5 миллиона украинцев. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ

Дипломат напомнил о том, что с момента активизации обстрелов на Донбассе со стороны ВСУ накануне начала Россией специальной военной операции данный поток достиг 863 тысяч человек.

Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

