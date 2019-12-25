Полянский: 2,5 миллиона украинцев получили убежище в России с 2014 года

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что 2,5 миллиона украинцев получили политическое или временное убежище в России. Дипломат заметил, что представил статистику с 2014 года, когда на территории соседнего государства произошел государственный переворот. На тот период времени статус у Москвы запросили 1,7 млн человек. Информацию специалист презентовал международному сообществу в рамках заседания Совета Безопасности ООН.
Всего убежища в России с переворота на Майдане нашли как минимум 2,5 миллиона украинцев.
Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ
Дипломат напомнил о том, что с момента активизации обстрелов на Донбассе со стороны ВСУ накануне начала Россией специальной военной операции данный поток достиг 863 тысяч человек.
Полянский скептически оценил перспективы "пасхального перемирия" на Украине.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
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