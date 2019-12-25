В Красном Селе полуторагодовалая девочка что-то съела на прогулке и попала в больницу

Она находится в тяжелом состоянии.

Полуторагодовалая девочка что-то съела на прогулке в Красном Селе и после этого оказалась в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Около полудня 12 марта на прогулке на детской площадке 37-летняя мать заметила, как ребенок положила в что-то в рот. В руках у девочки осталась только пустая фольга. Дома девочку стало клонить в сон. Мама решила вызвать скорую.

Днем из квартиры на Кингисеппском шоссе малышку госпитализировали с токсическим воздействием неуточненного вещества. Она находится в тяжелом состоянии.

Ранее пятилетняя девочка отравилась таблетками от гипертонии на Балканской дороге.

Фото: Piter.tv