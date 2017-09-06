Регина Тодоренко стала бабушкой

Регина Тодоренко не впечатлила своих подписчиков новым фото. Пользователи Instagram сравнили ее с бабулей.

Известная ведущая шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко опубликовала полуголое фото в своем Instagram. Обычно подписчики радуются подобным снимкам, но не в этот раз.

Пользователи сети назвали Регину старушкой, даже красивое тело не спасло ситуацию. "Только долетела, только проснулась, чувствую, что джетлага не избежать. Как вам лук по шкале от 1 до 10?", - написала популярная певица, дизайнер и телеведущая. Однако подписчики совсем не обратили внимания на модный лук, многие накинулись на лицо Регине. В обсуждениях ее лицо сравнивают со старушкой: "на бабушку похожа", "только выражение лица как у бабушки".