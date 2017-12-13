Полтавченко рассказал об особенностях строительства Серного моста в Петербурге

Серный мост от Петроградки до Васильевского острова откроют в конце апреля.

Губернатор Петербурга рассказал о планах строительства Серного моста, который должен соединить Васильевский остров и Петроградскую сторону. Известно, что переправная конструкция не будет разводиться. Ее откроют к 30 апреля 2018 года.

Георгий Полтавченко сообщил, что мост позволит разгрузить “Ваську”, а также исторический центр города. Большинство транспортных средств, которые вынуждены передвигаться по Тучкову и Биржевым мостам, будут “уходить” направо на ЗСД. Там ожидается движение транзитных большегрузов.

Отметим, что Серный мост будет отличаться от ЗСД тем, что не потребует денежных вложений от водителей за проезд. Таже там разместят более удобную пешеходную зону. Движение петербуржцев будет происходить в любое время суток и несмотря на время года.

