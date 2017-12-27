Вишневский попросил Полтавченко разобраться с застройкой Калининского района

ЗакС поддержал депутатский запрос

17 января в Законодательном собрании Санкт-Петербурга поддержали депутатский запрос Бориса Вишневского, руководителя фракции "Яблоко", который связан с уплотненной застройкой Калининского района.

В пресс-службе фракции сообщили, что парламентарий предложил Георгию Полтавченко не принимать постановление петербургского правительства, изменяющее проекты планировки и межевания квартала в рамках Маршала Блюхера, Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы. Другими словами, остановить дальнейшую застройку данного участка.

Отмечается, что жители всерьез обеспокоены тем, что в их районе запланирована постройка спортивного комплекса и детского сада на 220 мест и малоэтажных гаражей на четыре многоэтажных дома, которая может не состояться.

Вишневский предложил собрать совещание, которое будет состоять из представителей профильных комитетов и инициативной группы жителей, чтобы поддержать мнение граждан не принимать проекты постановлений правительства, допускающих уплотнительную застройку квартала.

Стоит отметить, что с этой просьбой общественный деятель обращался ранее к вице-губернатору Игорю Албину, который согласился с Борисом Вишневским, но посчитал проведение такого совещания нецелесообразным.