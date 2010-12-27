Вице-губернатором по экологическим вопросам станет Михаил Кучерявый

Законодательному собранию предложили согласовать на пост нового вице-губернатора Михаила Кучерявого. Чиновник займется экологическими вопросами.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко передал Законодательному собранию города на согласование кандидатуру нового вице-губернатора. Вопросами экологической безопасности , окружающей среды и Арктики может заняться Михаил Кучерявый.

Предполагается, что свой пост вице-губернатор может занять уже 13 декабря.

Смольный ранее заявлял о желании создать структуру, которая занялась бы федеральной программой развития Арктики. Как рассказал Полтавченко на форуме "Арктика: настоящее и будущее", подразделение городского правительства будет координировать работу ведомств, причастных к освоению Арктики.