Специалисты нашли множество дефектов у Малого мраморного дворца

Глава Санкт-Петербурга поручил устранить поврежденные участки памятника.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил плохое состояние Малого мраморного дворца. Об этом говорится в письме градоначальника, опубликованного на сайте Смольного.

В письме сказано о том, что проверку проводило государственное учреждение "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга". В результате чего специалисты выявили множественные дефекты и нарушения памятника.

Дефекты кровли, отсутствие систем вентиляции, утраченная гидроизоляция фундаментов, плохая работа отопительной системы привели к микологическому поражению строительных конструкций здания. В помещениях обнаружены биологические поражения материалов стен, перекрытий, а также деревянных стропильных элементов кровли. Также в результате длительного воздействия влаги имеются повреждения стен и перекрытий помещений. Ответ чиновника

По поручению Полтавченко, в скором времени будет организовано детальное обследование поврежденных участков здания и принятие необходимых мер.

Фото: visit-petersburg