Через Петербург пройдет линия нового вида транспорта для города - аэроэкспресса

Правительство Петербурга построит линию для движения аэроэкспресса.

Депутаты Петербурга за две недели приняли законопроект, который позволит Смольному потратить бюджетные средства на новый вид транспорта в городе.

Сообщается, что чиновники хотят привезти в Северную столицу аэроэкспресс. Правительство во главе с Георгием Полтавченко займется предоставлением новой транспортной услуги для жителей и гостей города.

Отметим, что инициатива была рассмотрена в рекордно короткий срок. Решение было принято не смотряна критику со стороны оппозиционных политиков. В частности, специалисты заявили, что в регионах, в которых функционирует аэроэкспресс, данные проекты считаются убыточными. Несмотря на минусы, программу поддержали 39 депутатов из 50.

Известно, что поспешность принятия решения напрямую зависит от желания администрации объявить конкурс на строительство линии для нового вида транспорта для Петербурга до конца 2017 года. На эти цели уйдет около 24 миллиардов рублей. Ожидается, что проезд на аэроэкспрессе для пассажиров составит от 250 до 350 рублей.

Фото: Телеграм/Игорь Албин