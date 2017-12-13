В Петербурге за 2023 год появилось почти 400 новых "умных" трамваев и троллейбусов

Срок службы таких троллейбусов – более 20 лет.

Порядка 400 новых "умных" трамваев и троллейбусов появилось в Петербурге с начала 2023 года. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 3 августа.

В частности, поставлено 97 трамваев и 286 троллейбусов. В их числе – 166 классических троллейбусов "Авангард", 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом "Ольгерд", 23 троллейбуса большой вместимости "Премьер". Срок службы таких троллейбусов – более 20 лет.

Кроме того, все 97 "умных" трамвайных вагонов оснащены системой активной помощи водителю, что является основным условием для всех серийных трамваев, которые приобретают для Петербурга с 2022 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отказались от 137 потенциально опасных автобусов.

Фото: Piter.TV