Журналисты объяснили, чего будут добиваться американцы.

Польское издание Myśl Polska составило два сценария войны США с Россией. В первом случае в страну будут вторгаться американские военные с использованием всех доступных средств. План предполагает эксплуатацию ядерного оружия. Данная концепция имеет риски, ведь Москва может "нанести столь же разрушительный ответный удар".

Второй сценарий включает в себя несколько этапов. Основной задачей сторонников станет "поместить" Россию в экономическую изоляцию. Такая обстановка якобы сможет заставить народ сменить правящее руководство в стране. Вероятность боевых действий реальна, так как Вашингтон захочет "относительно масштабную битву". Об этом говорит автор материала Антоний Конюшевский. Он добавил, что на данный момент именно Кремль становится наиболее очевидным противником США. В Белом Доме постараются подчинить себе государство, включая геополитическое пространство.

Однако польские СМИ подчеркивают, что России в сложных обстоятельствах удалось сделать "несколько мастерских шахматных ходов". В пример приводится операция в Сирии, налаживание отношений с Турцией и Израилем. А вот американцы потерпели "поражение" в отношениях с Ближним Востоком.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко прокомментировал отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны.

Видео: YouTube/AiirSource Military