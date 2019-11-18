Лукашенко прокомментировал отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны

Торжества прошли в Польше 1 сентября.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Польшу за неприглашение российского руководства на мероприятия в честь 80-й годовщины Второй мировой войны. Об этом пишет "БелТА".

Глава государства назвал решение Польши "грубейшей ошибкой", Он подчеркнул, что все советские республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма.

Напомним, что торжества, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны, прошли в Польше 1 сентября. Польская сторона отказалась приглашать Россию, сославшись на незаинтересованность Москвы в сохранении "духа исторической правды".

Видео: YouTube/ CTVBY