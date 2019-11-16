Польша требует лишить Украину преференций на торговлю кукурузой с Европейским Союзом

Из-за благоприятных условий и низкой стоимости производства, с украинской кукурузой не могут конкурировать другие страны.

В Польше фермеры сталкиваются с серьезными проблемами при продаже выращенных ими зерновых продуктов. Причиной этому послужил чрезмерный импорт кукурузы из Украины. В последние годы более половины всей зерновой продукции на польском рынке было импортировано из Украины. Об этом сообщили в документе польской делегации, отправленное в Совет ЕС.

Как считают в Варшаве, Украина представляет серьезную конкуренцию для европейских стран, так как в стране находится большое количество пахотного чернозема, благоприятного для растений климата и, что не мало важно, низкой стоимости производства продукции.

Более того, как сообщили поляки, украинская кукуруза не соответствует "высоким экологическим нормам", которых придерживаются польские фермеры. За счет этого товар получается столь дешевым. Из-за серьезной конкуренции в стране начинаются небольшие социальные волнения.

Поэтому, по мнению Варшавы, в ЕС должны лишить Украину каких либо преференций для иморта сельскохозяйственной продукции, в частности зерновых.