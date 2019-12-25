Польша возобновила транзит российского газа в Германию

С 1 июня российский газ продолжил поступать через Польшу на территорию ФРГ.

Польша с 1 июня возобновила транзит российского газа в Германию. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на данные местного оператора Gascade, который мониторит ситуацию с прокачкой газа на границе ФРГ.

Напомним, что за последние четыре дня польская сторона не поставляла российский газ по трубопроводу "Ямал-Европа". Это связано с тем, что объемы ресурсов на данный период не бронировались. К утру 1 июня суточный объем газа выбран более, чем на две трети.

Напомним, что в системе заранее зарезервировано 94% от мощности газопровода на первый летний месяц. В Польше не раскрывают результаты проведенных аукционов, а также победителей. Эксперты предполагают, что в них участвовал "Газпром". Последний контракт на прокачку газа из РФ истек в середине мая 2020 года. После этого Польша перешла на систему бронирования мощностей.

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