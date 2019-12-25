Россия переключилась на другие рынки.

Польский дипломат, экс-консультант МИДа этой страны Мариуш Швидер, раскрыл схему монетизации политики русофобии. Об этом сообщает Myśl Polska.

Эксперт рассказал, что из-за политики, направленной против России, отношения между странами разрушились. Раньше Польша получала от РФ энергоресурсы и зерно — в Россию же везли овощи, фрукты, мясо и промышленные товары. В отсутствии этих экономических связей сейчас Швидер обвинил политиков.

Теперь, по мнению дипломата, Россия переключилась на другие рынки - Белоруссию, Германию, Израиль, даже США. Польша же, по его мнению, оказалась в минусе.

Ранее в Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России".