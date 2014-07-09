Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации на границе с Белоруссией

Численность военнослужащих увеличена до 12 тысяч.

Варшава приняла решение повысить уровень боевой готовности войск на фоне эскалации на границе с Белоруссией. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел республики Мариуш Каминьский на своей странице в Twitter.

Мы ведем мониторинг ситуации в Кузнице уже несколько дней и готовы к любым сценариям. Жесткая защита границы - наш приоритет. Мы увеличили число сотрудников пограничной охраны, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности. Мариуш Каминьский, глава МВД Польши

Согласно данным минобороны республики, на данный момент численность военнослужащих увеличена до 12 тысяч человек.

Напомним, 8 ноября в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о том, что около тысячи беженцев движутся по территории страны в направлении границы с Польшей. В Минске считают, что происходящее является следствием равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщают о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В сторону Минска звучат обвинения в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию подключиться к расследованию дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны и после нее

Видео: Twitter/Ministerstwo Obrony Narodowej